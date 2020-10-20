Москвичам пообещали первый снег

В Москве во вторник ожидается первый снег и порывы ветра до 10-15 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, куда будут проникать густые массивы облачности и скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы. Сегодня с высокой степенью вероятности выпадет первый снег», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, в ближайшие часы можно будет увидеть кратковременный мокрый снег, облачность с неустойчивыми прояснениями. Он отметил, что метеостанции до сих пор не фиксировали снег. Ожидается, что выпадет порядка 1-2 миллиметров, однако снег не покроет землю.

«Температура всего лишь плюс 3 – плюс 5 в Москве, плюс 1 – плюс 6 в Подмосковье. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба», – отметил Тишковец.

Также он подчеркнул, что по ощущениям температура будет как минус 1 – на улице будет казаться гораздо холоднее из-за плотного, порывистого ветра с порывами до 10-15 метров в секунду и относительной влажности 80%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на воскресенье в Москве выпало более 15% месячной нормы осадков, местами в Подмосковье шел снег.