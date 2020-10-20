Трампу и Байдену решили отключать микрофоны на дебатах

На дебатах кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена будут временно отключать их микрофоны, чтобы соперники не перебивали друг друга, сообщили СМИ со ссылкой на решение комиссии по дебатам.

CNBC сообщает, что «микрофон оппонента будет отключен», когда «одному из двух кандидатов будет предоставляться возможность дать двухминутный ответ на каждую из шести тем дебатов». Телеканал подчеркивает, что изменения внесли из-за того, что на первых дебатах Трамп часто перебивал Байдена и спорил с модератором Крисом Уоллесом (Fox News), передает РИА «Новости».

Штаб Трампа направил письмо комиссии с просьбой пересмотреть темы дебатов – коронавирус, расовые вопросы, климат, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Темы выбрала модератор Кристен Уэлкер (NBC News). Команда Трампа призвала «сделать упор на внешнюю политику», так как нынешние темы «подробно обсуждались в ходе первых дебатов, в которых президент Трамп одержал победу над модератором Крисом Уоллесом и кандидатом Джо Байденом». Глава штаба Трампа Билл Стипен считает, что комиссия хочет «обеспечить преимущество» кандидату, которого она сама предпочитает видеть следующим президентом США.

Трамп заявил, что будет «участвовать, но это очень несправедливо, что они изменили темы для обсуждения, и несправедливо, что опять полностью предвзятый ведущий».

Напомним, первые дебаты Трампа и Байдена удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как «худшие президентские дебаты в истории Америки», «самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни».