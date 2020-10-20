Стало известно, чем опасно таяние вечной мерзлоты на Аляске Синоптики рассказали о погоде в столице 20 октября 2020, 06:20 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, дождь, мокрый снег, сообщают синоптики. Днем в Москве ожидается температура от 3 до 5 градусов тепла, ночью – от минус 1 до 1 градуса тепла. В Подмосковье столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла, в ночные часы – от минус 3 до 2 градусов тепла. Скорость западного и северо-западного ветра составит 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 16.00 мск и в Подмосковье до 17.00 мск вторника. Атмосферное давление составит в регионе 746 мм ртутного столба, передает ТАСС.

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