Ефремов заявил, что Пашаев его «загипнотизировал» Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату 2 октября 2020, 19:48 Текст: Елизавета Булкина

Заместитель начальника СИЗО-5 в Москве, в котором находится актер Михаил Ефремов, Сергей Мацкевич задержан по подозрению в растрате, сообщили в Головинском районном суде столицы. «В отношении Мацкевича возбужден уголовное дело по ч. 3 ст. 160 (Присвоение или растра в крупном размере с использованием служебного положения). В суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в суде ТАСС. Ранее следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Алексасндра Кравцова по уголовному делу о растрате. Позже стало известно, что суд отказался арестовывать Кравцова.

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