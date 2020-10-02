Ученые определили главных распространителей коронавируса

Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тыс.подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тыс. жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции.

Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения, передает РИА «Новости».

Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины.

В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса.

Ранее медики из Южной Кореи пришли к выводу, что дети вырабатывают вирусные частицы на протяжении двух-трех недель даже при отсутствии симптомов болезни, и это делает их, возможно, главными распространителями коронавируса.

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