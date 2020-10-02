После убийства воспитательницы в Подмосковье возбудили дело о халатности

Возбуждено уголовное дело о халатности против заведующей детсадом в Подмосковье, в котором в августе убили воспитательницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Дело возбуждено в отношении заведующей детским садом», – пояснили ТАСС в прокуратуре.

Прокуратура установила множество нарушений безопасности учреждения. В нем есть всего один охранник, ряд видеокамер не работал, не все помещения оборудованы охранной сигнализацией и охвачены видеонаблюдением. Также в день происшествия работники впустили в помещение постороннего человека.

Ведомство внесло четыре представления об устранений нарушения, возбудила административные дела по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии») и «Нарушение порядка ведения реестра контрактов».

Напомним, 31 августа 53-летний мужчина пробрался на территорию детсада в Подмосковье, где работала его супруга, и ударил ее ножом в шею. От полученных травм та скончалась на месте. Мужчину арестовали.