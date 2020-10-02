Турция сочла оторванными от реальности решения саммита ЕС

Анкара считает оторванными от реальности решения саммита Евросоюза (ЕС) по Турции, хотя в них есть и положительные моменты, заявил МИД страны.

В заявлении МИД Турции говорится, что «решения, касающиеся нашей страны, принятые 1 октября на саммите глав государств ЕС, содержат некоторые положительные элементы, но многие положения оторваны от реальных фактов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «решения саммита являются свидетельством того, как, с одной стороны, некоторые страны ЕС хотят улучшить отношения с нашей страной, а с другой, греческо-кипрский дуэт взял в заложники отношения между ЕС и Турцией».

«В тексте содержится положительное отношение к решению о возобновлении переговоров (по Восточному Средиземноморью). Но эти переговоры должны быть направлены не только на разграничение морских юрисдикций, но и на общую деэскалацию между Турцией и Грецией», – заявили в министерстве.

Там также указали, что «в решениях саммита нет упоминаний о турках-киприотах и о справедливом распределении доходов от углеводородных ресурсов между двумя общинами острова», и это «указывает на то, что менталитет ЕС, игнорирующий турок-киприотов, сохраняется».

Подчеркивается, что Турция не может вести переговоры о морских границах с Кипром без участия турок-киприотов.

«ЕС должен призвать не Турцию, а греков-киприотов к переговорам с турками-киприотами. Поскольку обе стороны на острове должны быть объединены для координации деятельности по углеводородам и создания механизма сотрудничества, включая справедливое распределение доходов. Пока это не будет достигнуто, турецкая община Кипра продолжит свою деятельность по разведке месторождений углеводородов через турецкую государственную нефтяную компанию», – сказано в документе.

Вместе с тем «ссылка в решениях саммита на созыв конференции по Восточному Средиземноморью, которая является предложением нашего президента, является положительной».

Ранее глава комитета по внешней политике Европарламента Дэвид Макалистер заявил, что в Европе с тревогой следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и обеспокоены угрозой прямой военной конфронтации.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию.

Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую страна возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война.