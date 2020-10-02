МЧС анонсировало учения по ГО под руководством Путина

Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в России в 2021 году под руководством президента Владимира Путина, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

В пятницу по всей России проходит тренировка по гражданской обороне с оповещением населения.

«Сегодняшняя тренировка – это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», – передает ТАСС обращение министра к сотрудникам МЧС и органам власти.

Ранее МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС.