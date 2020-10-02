ЕС выделил на синхронизацию энергосистем стран Балтии 720 млн евро

Евросоюз выделил 720 млн евро на проект по синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной частью ЕС через Польшу к 2025 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня очень важный день для Европы. Мы делаем большой шаг к соединению Европы и показываем европейскую солидарность в действии. Прошлой ночью мы выделили 720 млн евро, чтобы связать балтийскую энергетическую систему с остальной Европой», – приводит ее слова ТАСС.

В июне 2019 года Еврокомиссия и страны Прибалтики подписали дорожную карту по рассинхронизации энергосистем балтийских республик с Россией и ее синхронизации с Евросоюзом к 2025 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об энергетическом разрыве Прибалтики с Россией.