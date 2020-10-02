МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС

В пятницу по всей России включат сирены оповещения о чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что «запланирован запуск электросирен и громкоговорителей». Точное время их запуска определят руководители регионов. МЧС призвало «сохранять спокойствие» и подчеркнуло, что включение сирен «является плановым».

В ряде российских регионов заменят сигнал ТВ и радио, передает ТАСС.

В Москве сирены включать не будут.

Проверка систем оповещения состоится в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Ее будут проводить по местному времени, начиная с Дальнего Востока. В рамках тренировки отработают действия при чрезвычайных ситуациях, вероятных для конкретного региона.