Новак оценил исполнение Россией обязательств по сделке ОПЕК+

Россия исполняет обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ близко к 100%, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он подчеркнул, что «это и сейчас, и по новым соглашениям так происходит». По его словам Россия «всегда была ответственным участником соглашения». Новак отметил, что восстановление спроса на нефть замедлилось, ОПЕК+ рассчитывала на более быстрый темп. Он заявил, что «ситуация во многом зависит от того, что происходит сегодня с экономикой, с мировой экономикой, с тем, какие меры уже сегодня принимают различные страны в связи со второй волной COVID». Министр указал, что появление третьей вакцины от COVID-19 в России может поспособствовать в том числе и балансировке нефтяных рынков.

Новак сообщил, что спрос на топливо на автозаправках в мире восстановился до уровня в 80–100% в разных регионах мира. Он отметил, что «не закрываются страны, на сегодняшний день авиационное сообщение, например, восстановилось до уровня почти 70% от того, которое было еще до основного кризиса, это говорит о том, что продолжается мобильность, хотя и меньшими темпами относительно тех, которые могли бы быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что глава российского государства Владимир Путин дважды на прошлой неделе поговорил по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Эксперты предполагают, что лидеры двух стран могли обсуждать возможность отложить увеличение добычи нефти или даже новое сокращение добычи.

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