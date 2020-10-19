По делу об убийстве учителя во Франции задержаны еще четыре человека

В рамках расследования дела об убийстве учителя под Парижем задержаны еще четыре человека, сообщает телеканал BFMTV.

«Пятнадцать человек сейчас находятся под стражей в рамках расследования убийства Самюэля Пати в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин», – передает сообщение РИА «Новости».

По данным СМИ, четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Сообщается, что один из задержанных учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».