По факту невыплаты зарплаты российским морякам в Турции возбуждено дело

По факту невыплаты заработной платы на сумму 14,6 млн рублей брошенным в Турции российским морякам возбуждено уголовное дело, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Следствием установлено, что членам экипажа принадлежащего турецкой компании судна Mubariz Ibragimov под флагом Мальты, являющимся гражданами РФ и осуществляющими свою трудовую деятельность на основании контрактов найма, не выплачена заработная плата руководством Palmali Gemicelik A. S. на общую сумму свыше 14 млн 600 тысяч рублей», – передает ее слова ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Напомним, российское генконсульство в Стамбуле пытается повлиять на компанию Palmali, чье судно с российскими моряками брошено в турецком порту.