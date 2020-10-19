Матвиенко выразила надежду на предоставление России европейских вакцин от коронавируса

Россия готова обмениваться опытом для помощи в создании вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны сделают свои вакцины открытыми, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины [доступными для других стран], предлагаем их другим государствам и готовы их поставлять, и хотим, чтобы была такая же ответная реакция», – передает слова Матвиенко РИА «Новости».

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиция Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина российского производства «Спутник V» может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре.

«Мы считаем, что уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку. Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре… очень активные поставки мы начнем в январе», – сказал он.

По словам Дмитриева, «Спутник V» будет производится в ряде других стран. «Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить [вакцину] в Индии, Бразилии, в Корее и в Китае, и в еще одной стране», – уточнил глава РФПИ.

«И есть второй вопрос – регуляторный, как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах», – отметил Дмитриев.

Он также указал на важность того, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проводятся испытания вакцины.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.