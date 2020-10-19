В Перу нашли двухтысячелетнего 37-метрового кота

Археологи обнаружили на плато Наска в Перу изображение кошки длиной в 37 метров. По оценкам специалистов, возраст геоглифа составляет не менее 2 тыс. лет, сообщило министерство культуры Перу.

Изображение было найдено во время реставрации смотровой площадки. Судя по изображению, кошка «лежит» на склоне горы на левом боку, передает «Би-Би-Си».

Эксперты предупредили, что двухтысячелетняя кошка может исчезнуть из-за естественной эрозии. Ученые утверждают, что геоглиф относится к эпохе позднего Паракаса – тогда изображения кошек были в местной культуре очень популярны.

Таким образом, ученым удалось обнаружить самое древнее изображение на плато Наска. Большинство из рисунков на этом плато датируются 100-200 годами до нашей эры.

Геоглифы Наски – изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур – внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В январе супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника – большого антропоморфного геоглифа (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы).