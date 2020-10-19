Израиль заявил об опасном сближении российского Су-27 с лайнером Israir

Израильский сайт Ynet сообщил об опасном сближении российского истребителя Су-27 с пассажирским самолетом Airbus израильской авиакомпании Israir.

По данным издания, инцидент произошел 18 октября около полудня. Это случилось в воздушном пространстве Кипра. Пассажирский самолет следовал с Родоса в международный аэропорт Бен-Гурион, передает MIGnews.com.

Отмечается, что в ходе якобы опасного сближения расстояние между самолетами составляло менее двух километров. Диспетчерская служба Кипра вмешалась в ситуацию

Издание уточнило, что в ходе инцидента не было опасности для пассажиров израильского лайнера.

Ранее Минобороны России сообщило, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который пролетал над территорией Польши. До этого Су-27 провел перехват над Черным морем американского самолета.