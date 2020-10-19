Экс-мэра Норильска приговорили из-за разлива нефтепродуктов

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», – сообщил источник ТАСС.

На Ахметчина в середине июня завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как он, как считают следователи, не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города продолжал исполнять обязанности, несмотря на уголовное дело.

Напомним, 20 июля после совещания по коронавирусу с участием губернатора Красноярского края Александра Усса мэр Норильска Ахметчин подал в отставку.