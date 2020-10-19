В Баку сообщили об обстрелах с армянской стороны районов вокруг Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной минувшей ночью и с утра понедельника ряда районов вокруг Нагорного Карабаха.

«В течение ночи вооруженные силы Армении подвергали обстрелу из минометов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. С сегодняшнего утра обстреливается территория Агджабединского района», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным минобороны, в течение всего воскресенья и в ночь на понедельник продолжались боевые действия на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях, а также вдоль реки Аракс. «Противник подвергал обстрелу оборонительные позиции подразделений азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», – отмечается в сообщении.

Минобороны также сообщило об уничтожении в боях на различных направлениях боевой техники армянских сил, в том числе двух танков Т-72, двух реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». «В настоящее время азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку на всей протяженности фронта», – утверждают в министерстве.

Напомним, ранее в понедельник Азербайджан заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Карабахе.