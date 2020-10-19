Российские военные прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19 Синоптики рассказали о погоде в столице 19 октября 2020, 06:03 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит 5–7 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 2 градусов, передает ТАСС.

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