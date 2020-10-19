Городам Италии разрешили вводить комендантский час из-за COVID-19

В связи с эпидемиологической ситуацией в городах Италии разрешается вводить комендантский час, сообщил глава правительства страны Джузеппе Конте.

По его словам, мэры «могут принимать решение об ограничениях после 21.00, исходя из эпидемиологической ситуации». Кроме того, бары обязали закрываться до 18.00, рестораны и прочие заведения общепита – до 00.00, но обслуживать должны только за столиками. Уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки отменяются, передает ТАСС.

Как заявил Конте, Италия не может позволить себе новый общенациональный карантин. Он также отметил, что «нельзя сравнивать ситуацию с тем, что было весной», ведь «тогда не было ни масок, ни медицинского оборудования». Он призвал сограждан придерживаться правил профилактики и не допустить нового локдауна, но предупредил, что власти могут ввести новые ограничения.

В воскресенье в Италии выявили более 11,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 414 тысяч, умерли 36543 человека. В больницах находятся свыше 7,1 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии – 750 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, ВВП Италии во втором квартале снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года. В конце августа число новых случаев заболевания коронавирусом в Италии вернулось к майским показателям.