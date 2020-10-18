СК возбудил дело по факту истязания четырехлетней девочки в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как сотрудники московского детского сада обнаружили на теле четырехлетней девочки признаки истязания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК России «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – сообщается на сайте СК.

По данным следствия, сотрудники детсада в Бутырском районе обнаружили на теле четырехлетней девочки множественные ссадины. Она сообщила, что ссадины появились после действий одного из родителей.

Сотрудники детсада передали информацию в правоохранительные органы. Девочка помещена в больницу для проведения обследования.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА «Новости», что взяла ситуацию на контроль.

«Ребенок, действительно, получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице, и им занимаются врачи. Следственный комитет возбудил против опекунов, у которых жила девочка, уголовное дело. Мы находимся на связи со следственным комитетом и департаментом социальной защиты и взяли это дело на контроль», – сказала Ярославская.

Ранее стало известно, что 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Младенца случайно обнаружили гости во время праздника. Открыто уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье «Истязание». Знакомые семьи рассказали, что девочка выжила благодаря старшему брату.