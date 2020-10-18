ООН осудила атаки на населенные пункты Карабаха

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает вооруженные атаки на населенные пункты Нагорного Карабаха, совершенные в рамках боевых действий между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные местности, затронутые конфликтом. Он глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить боевые действия», – передает слова Дюжаррика ТАСС.

В ООН также отметили, что считают абсолютно неприемлемой ситуацию в Гяндже, где в результате ракетной атаки в ночь на 17 октября погибли 13 человек, в том числе трое детей.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.