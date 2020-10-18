Гидрометцентр посоветовал не рассчитывать на возвращение «бабьего лета» Синоптики рассказали о погоде в столице 18 октября 2020, 06:05 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются облачность, местами дождь и мокрый снег, сообщают синоптики. Днем в городе от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса тепла. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночная – от минус 1 до 4 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный, 7–12 м/c. Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с. Атмосферное давление в регионе составит около 736 мм ртутного столба. На 18 октября Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с дождем, передает ТАСС.

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