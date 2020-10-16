Многодетная мать спасла пятерых детей из пожара в Башкирии

В Башкирии многодетная мать вывела пятерых детей из горящего дома, сообщает республиканское управление МЧС.

Пожар произошел в одноэтажном доме в деревне Кирикеево Белокатайского района, сообщается в паблике ведомства во «ВКонтакте».

Сообщается, что когда сработали пожарные извещатели, установленные в доме, мать была во дворе. Услышав пронзительный звук, женщина забежала в помещение и, увидев огонь, забрала детей на улицу.

В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. Причины возгорания устанавливаются.

В июле сотрудник Росгвардии в Москве во внеслужебное время спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара.