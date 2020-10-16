Предложение Путина по продлению ДСНВ назвали юридически безупречным

Предложение президента Владимира Путина продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий юридически безупречно и политически ответственно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Предложение президента американцам продлить ДСНВ на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической. Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 договора: «Если любая из сторон поднимает вопрос о продлении настоящего договора, стороны совместно его рассматривают». Теперь американцы обязаны ответить», – написал он в своем Facebook.

По словам Косачева, важнее стала именно политическая сторона.

«Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы», – подчеркнул Косачев.

При этом сенатор добавил, что бесхитростная игра Вашингтона – «продавим выгодные нам условия, либо свалим вину за развал договора на русских» – шита «белыми нитками и видна невооруженным глазом».

«Продлять договор на американских условиях мы совершенно точно не должны – это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны – с какой стати?» – написал Косачев.

Кроме того, он подчеркнул, что ответ и ответственность теперь исключительно на Вашингтоне.

«Уверен, что министр Лавров именно таким образом и доставит соответствующее поручение президента в контактах с американской стороной», – заключил парламентарий.

Напомним, в пятницу Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

В среду глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.