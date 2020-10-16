Крупный ТЦ в Мытищах эвакуировали из-за задымления

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах зафиксировано задымление, из ТЦ эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщили в подмосковном ГУ МЧС. Из ТЦ были эвакуированы порядка 2,4 тыс. человек, в том числе 180 детей.

«Сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Красный кит». Наблюдается задымление на втором и третьем этажах, проводится разведка и эвакуация людей», – пояснили в ведомстве ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что причиной задымления стал загоревшийся воздухоотвод над мангалом в фуд-корте. «Возгорание воздухоотвода над мангалом в фуд-корте на площади два квадратных метра стало причиной задымления. В настоящее время оно ликвидировано», – пояснил он.

Позднее в МЧС сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет, передает РИА «Новости».

Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических контейнера.