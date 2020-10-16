Путин обсудил с Совбезом диалог с США по ДСНВ и Нагорный Карабах

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы диалога России и США по проблеме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ... Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «участники совещания также обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха». Состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской повестки дня.

Помимо Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.