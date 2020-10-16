Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег

Телеграммы от имени президента Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

7 октября Путину исполнилось 68 лет. В Кремль поступили многочисленные поздравления в адрес Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. Сам российский лидер рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.