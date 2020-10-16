Суд вдвое снизил срок бывшему вице-президенту «Росгосстраха»

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с восьми до четырех лет колонии, сообщил его адвокат Александр Гофштейн.

В конце июля суд приговорил Хачатурова и экс-акционера «Росгосстрах банка» Надежду Клепальскую к восьми и шести годам колонии. Их признали виновными в хищении более 8 млрд рублей и взыскали эту сумму в качестве компенсаций.

«Суд отменил приговор Хачатурову по статье о легализации имущества, а по эпизодам мошенничества и присвоение изменил квалификацию со статьи 159 («Мошенничество») на 165-ю («Причинение имущественного ущерба»). Вместо восьми лет назначено четыре года лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

По его словам, аналогичное решение «принято в отношении Клепальской, ее отпустили в зале суда».

Приговор в части ущерба в 8 млрд рублей оставлен без изменения, добавил Гофштейн.

По данным следствия, подсудимые похищали деньги «Росгосстраха» через компанию Хачатурова. Задержали топ-менеджеров весной 2018 года. Виновными оба фигуранта себя не признают.

Сергей Хачатуров – брат Данила Хачатурова, который до 2017 года был основным собственником «Росгосстраха». Сейчас страховщика контролирует государство.

Напомним, в апреле 2018 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате.

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