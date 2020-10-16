В России допустили участие Ирана в карабахском конфликте

«Наряду с Россией и Турцией Иран может стать еще одним игроком в карабахском конфликте», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя отказ властей Ирана терпеть повторные удары по своей территории со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе.

«Иран не будет стоять в стороне и смотреть на то, как у него под носом развиваются события. Тегеран внимательно следит за ситуацией и о себе еще заявит. Наряду с Россией и Турцией Иран может стать еще одним игроком в карабахском конфликте и претендовать на нечто большее», – убежден директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник в отставке Семен Багдасаров.

«Дело в том, что Иран не заинтересован в усилении турецкого влияния в Азербайджане. Исторически Иран и Турция всегда враждовали за контроль над Южным Кавказом. Также Иран выступает против влияния на Баку Израиля, который поставляет оружие азербайджанцам», – отметил политолог.

«Поэтому если на территорию Ирана еще раз залетит вражеский беспилотник или снаряд – Тегеран ответит ударами по территории той страны, откуда исходят угрозы», – прогнозирует Багдасаров.

Ранее власти Ирана сообщили о том, что не станут терпеть повторные удары по своей территории со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, в четверг на территории Ирана разорвалось восемь ракет, выпущенных из зоны конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В результате один человек получил ранения, нескольким домам в населенном пункте на территории Ирана был нанесен ущерб. Всего, по данным IRIB, за время обострения конфликта на территорию Ирана залетело около 50 ракет и снарядов. В связи со случайными попаданиями боеприпасов в различные районы страны Иран ранее направил официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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