Стартовали учения Каспийской флотилии

Каспийская флотилия начала учения в рамках итоговой проверки за 2020 год, сообщили в Минобороны.

«16 октября в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Учения проводятся для контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

«Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в сентябре экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений «Кавказ-2020».

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