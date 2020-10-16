Завершен прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов

Подошел к концу прием заявок на очередной конкурс Фонда президентских грантов. На первый конкурс президентских грантов 2021 года было подано 10 тыс. 63 проекта, сообщают организаторы.

Фонд президентских грантов принимал заявки полтора месяца – до 15 октября. Свои инициативы представили некоммерческие организации из всех регионов России. Несмотря на то, что это уже десятый по счету конкурс Фонда президентских грантов, 6,4% от общего числа заявителей участвуют в конкурсе впервые, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В сообщении отмечается, что больше всего проектов подано по таким грантовым направлениям, как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 1799, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1389 инициатив, сохранение исторической памяти – 1225 заявок.

Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 50,5%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 32,7%. Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

По результатам конкурса будет распределена первая часть средств, предусматриваемых на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2021 году. В проекте федерального бюджета, внесенного правительством в Государственную думу, запланировано выделение на эти цели 10,2 млрд рублей. При этом впервые эта сумма включает в себя софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки некоммерческих организаций.

Всего с апреля 2017 в Фонд президентских грантов было подано 87 тыс. 569 инициатив. За это время грантовую поддержку получили 15 тыс. 877 проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей, из них 5319 проектов на общую сумму 10,7 млрд рублей – по результатам трех конкурсов президентских грантов 2020 года.