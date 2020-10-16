Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом

Московские власти принимают решения о введении ограничений в городе из-за пандемии коронавируса, ориентируясь на ситуацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. … Поэтому нам важно сектора, не связанные с основным производством, поставить на паузу, чтобы пережить этот пик», – сказал мэр, передает ТАСС.

Он назвал такие решения «плохими», однако заметил, что власти не выбирают между плохим и хорошим, а выбирают «менее плохое, чем могут принять». «Уж если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры, поэтому мы принимаем те решения, которые на сегодняшний день адекватны ситуации», – сказал Собянин.

Градоначальник также выразил уверенность, что Москва в ближайшие недели выдержит ситуацию с распространением коронавируса. «Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное - чтобы она стабилизировалась», – сказал он.

По словам мэра, «главный показатель распространения пандемии – не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим. А мы не видим госпитализации, пневмонии, тяжелобольных, лежащих на ИВЛ и так далее. И потом видим только конечный итог – (число) умерших».

Он подчеркнул, что только массовая вакцинация от коронавируса приведет к победе над пандемией. «Надеюсь, что в конце октября – первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. Надеюсь, что это будет так. И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», – сказал он.

Собянин также указал, что цифровые системы контроля в Москве помогают стабилизировать ситуацию при пандемии. «Система видеоконтроля, распознавания лиц нам точно дает возможность определить выходы и вход в дом, сколько раз человек нарушил режим. И что там за люди персонально и конкретно. Система видеонаблюдения, видеораспознавания лиц – одна из самых сильных в мире, она позволяет обеспечить такой контроль. Электронные пропуска, которые вводили в свое время, давали нам возможность практически полного контроля за перемещением граждан в метро и на улицах, на дорогах Москвы. Все эти инструменты, конечно, нам помогли серьезным образом овладеть ситуацией и понимать, что происходит. Отдельные элементы продолжают работать и сегодня», – сказал он.

Мэр также заявил, что власти Москвы надеются, что соблюдение всех мер безопасности, принятых в городе из-за пандемии коронавируса, поможет стабилизировать экономику и позволит не переходить к более жестким ограничениям. «Если все эти меры (безопасности из-за коронавируса) сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить. И мы не должны этого допустить», – сказал Собянин.



Ранее Собянин объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом. Также мэр заявил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.