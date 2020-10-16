Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев – главный претендент на то, чтобы стать и. о. президента страны Михаил Егиков/ТАСС
Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень – президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека – один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...

На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом

    16 октября 2020, 09:46

    Текст: Алина Назарова

    Московские власти принимают решения о введении ограничений в городе из-за пандемии коронавируса, ориентируясь на ситуацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. … Поэтому нам важно сектора, не связанные с основным производством, поставить на паузу, чтобы пережить этот пик», – сказал мэр, передает ТАСС.

    Он назвал такие решения «плохими», однако заметил, что власти не выбирают между плохим и хорошим, а выбирают «менее плохое, чем могут принять». «Уж если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры, поэтому мы принимаем те решения, которые на сегодняшний день адекватны ситуации», – сказал Собянин.

    Градоначальник также выразил уверенность, что Москва в ближайшие недели выдержит ситуацию с распространением коронавируса. «Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное - чтобы она стабилизировалась», – сказал он.

    По словам мэра, «главный показатель распространения пандемии – не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим. А мы не видим госпитализации, пневмонии, тяжелобольных, лежащих на ИВЛ и так далее. И потом видим только конечный итог – (число) умерших».

    Он подчеркнул, что только массовая вакцинация от коронавируса приведет к победе над пандемией. «Надеюсь, что в конце октября – первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. Надеюсь, что это будет так. И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», – сказал он.

    Собянин также указал, что цифровые системы контроля в Москве помогают стабилизировать ситуацию при пандемии. «Система видеоконтроля, распознавания лиц нам точно дает возможность определить выходы и вход в дом, сколько раз человек нарушил режим. И что там за люди персонально и конкретно. Система видеонаблюдения, видеораспознавания лиц – одна из самых сильных в мире, она позволяет обеспечить такой контроль. Электронные пропуска, которые вводили в свое время, давали нам возможность практически полного контроля за перемещением граждан в метро и на улицах, на дорогах Москвы. Все эти инструменты, конечно, нам помогли серьезным образом овладеть ситуацией и понимать, что происходит. Отдельные элементы продолжают работать и сегодня», – сказал он.

    Мэр также заявил, что власти Москвы надеются, что соблюдение всех мер безопасности, принятых в городе из-за пандемии коронавируса, поможет стабилизировать экономику и позволит не переходить к более жестким ограничениям. «Если все эти меры (безопасности из-за коронавируса) сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить. И мы не должны этого допустить», – сказал Собянин.


    Ранее Собянин объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом. Также мэр заявил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.


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