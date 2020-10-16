Нефть подешевела на рисках переизбытка сырья на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на 1% на растущих опасениях увеличения предложения на рынке на фоне сокращения спроса.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,04% – до 42,71 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на WTI опустилась на 1%, до 40,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Настроения инвесторов в пятницу обусловлены рисками переизбытка сырья на рынке. Рост случаев COVID-19 в Европе и США существенно сокращает спрос. Трейдеры опасаются, что текущие договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи в этих условиях могут оказаться недостаточными, и ждут новостей по дальнейшим планам альянса. Заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится 19 октября.