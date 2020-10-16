Крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба ТОФ.

«Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провел артиллерийскую стрельбу, в ходе которой огнем 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень. Далее корабль применил артиллерийские установки АК-630 для уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Проведение учения обеспечивали три высотных истребителя- перехватчика МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Кроме того, в пятницу экипаж крейсера в обеспечении корвета «Громкий» провел учения по ракетной атаке надводного корабля условного противника. Во время этих учений экипаж отработал весь алгоритм действий без фактического пуска крылатой ракеты.

Напомним, в августе ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в ходе учений провели артиллерийские стрельбы по береговым и морским целям на Камчатке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД