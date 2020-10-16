В Брянской области частный дом провалился под землю

Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах.

По его словам, под завалом предварительно находится пожилая женщина. Инцидент произошел в поселке Вышков, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце сентября в деревне Дым-Дым-Омга в Кировской области частный дом полностью ушел под землю.