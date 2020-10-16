В Китае оценили ответ Лаврова США по поводу продления СНВ-3

Пользователи китайского портала Guancha прокомментировали реакцию главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

«Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю», – приводит слова одного из читателей китайскиого портала РИА «Новости».

Другой читатель выразил мнение, что в США не стать успешным политиком, если не быть нечистоплотным и не уметь обманывать.

«Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?» – задался вопросом еще один комментатор.

«Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные», – добавил другой пользователь.

В прошлую пятницу американские СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

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