Первые медработники на Камчатке получили прививку от коронавируса

Несколько медицинских работников в Камчатском крае после медосмотра получили первую инъекцию отечественной вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В пятницу после медосмотра 20 врачей и медсестер получили первую инъекцию. Процедура была проведена на базе горбольницы № 1. Через месяц им будет введена повторная доза. По мнению разработчиков вакцины, за это время в организме должны начать вырабатываться антитела. Ожидается, что в ближайшее время будут провакцинированы 42 медработника», – приводит сообщение пресс-службы правительства региона ТАСС.

По словам главного врача Петропавловской городской поликлиники № 1 Ирины Вайнес, которые приводятся в сообщении, в этой прививочной кампании предложено участвовать всем медицинским работникам полуострова. При этом участие в вакцинации добровольное. Всем предоставлена информация о прививке, в том числе о противопоказаниях.

Вакцину вводят тем, у кого не было коронавируса, поскольку у выздоровевших должен выработаться свой иммунитет.

Напомним, 24 сентября в московских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.

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