Российские РЛС засекли у границы 37 иностранных летательных аппаратов

Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю обнаружили у государственной границы и взяли на сопровождение 37 летательных аппаратов иностранных государств, следует из данных Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и четыре беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты аппаратов проходили под контролем российских РЛС. При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что два раза российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались в воздух с целью недопущения нарушения госграницы.

Напомним, неделей ранее российские РЛС засекли у госграницы 44 иностранных летательных аппарата. Кроме того, в конце сентября у границ Крыма активизировались американские дроны.

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