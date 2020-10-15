При падении с высоты в Москве погибли двое рабочих

В Москве двое рабочих упали с высоты при проведении отделочных работ и погибли, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

По предварительным данным, 15 октября рабочие проводили фасадные работы для многоквартирного жилого дома. Обрушилась строительная люлька, мужчины упали, им не удалось выжить.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Люблинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов», – заключили в ведомстве.

В сентябре в квартире москвички обрушился потолок вместе с рабочим, который делал ремонт в помещении выше.