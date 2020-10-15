Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 15 октября 2020, 10:22 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,48% – до 2842,4 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,05%, составив 1148,1 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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