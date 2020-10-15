Рабочая группа по Конституции обсудит проекты о кабмине и прокуратуре

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции рассмотрит в пятницу пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде (КС) и прокуратуре до второго чтения в Государственной думе, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию соберется на свое заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Государственной думе», – сказал Клишас, передает ТАСС.

Во вторник, 13 октября, Государственная дума приняла в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре, а также одобрила законопроект о наделении Конституционного суда новыми полномочиями и законопроект о кабинете министров.