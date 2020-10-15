Нефть подорожала на данных API по запасам в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16% – до 43,39 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,22%, составив 41,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 млн баррелей.