Россия нарастила экспорт продукции АПК на 14%

Российские сельскохозяйственники за девять месяцев 2020 года нарастили экспорт продукции агропромышленного комплекса почти на 14%, при этом импорт сократился, сообщили газете ВЗГЛЯД в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

По данным вице-премьера, за девять месяцев Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК стоимостью около 20 млрд долларов, это на 14% больше показателей за аналогичный период 2019 года (17,4 млрд долларов).

Лидерами по ввозу российского продовольствия стали Китай (2,8 млрд долларов), Турция (2,2 млрд долларов), Южная Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов), Египет (1,11 млрд долларов).

Абрамченко отметила, что наращивание объемов экспорта – это результат правильно подобранной государством политики поддержки АПК. Эти меры позволили удовлетворить собственные потребности в продовольствии и сократить импортозависимость.

При этом, импорт в Россию снизился на 1,6% и составил 20,3 млрд долларов. В аналогичный период 2019 года показатель составлял 20,6 млрд долларов.

По данным ФТС, экспорт сельхозпродукции сейчас превалирует над импортом в отношении 88 стран. Также Россия является эксклюзивным поставщиком продовольствия для 20 стран мира.

«Несмотря на пока сохраняющееся преобладание объемов импорта в Российскую Федерацию над экспортом в структуре товарооборота со странами мира, за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в 10 раз», – сообщила Абрамченко.

В числе примеров – товарооборот с Китаем. За девять месяцев Россия отправила в КНР продукцию АПК на 2,8 млрд долларов, нарастив поставки на 24,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом объем импорта сельхозпродукции из Китая в Росию сократился на 13,3% и составил 1,05 млрд долларов.

Летом российское правительство приняло план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности страны, которую президент Владимир Путин утвердил в январе.

В январе сообщалось, что утвержденная Путиным доктрина продовольственной безопасности страны ставит задачу по преобладанию экспорта продуктов и сельскохозяйственного сырья над импортом.