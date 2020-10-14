Захарова ответила на вопрос о возможном прекращении диалога с ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на вопрос о том, могут ли новые антироссийские санкции стать «последней каплей» для взаимоотношений с Европейским союзом.

Захарова отметила, что России незачем отчитываться о своей надежности как партнера. «Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь», – заявила официальный представитель МИД РИА «Новости».

«Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует Россия в целом как государство, Москва политически – когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны – когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором, несмотря на то, что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране – ресурсы как поставлялись, так и поставляются», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Поэтому вопросы адресуйте им – что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров», – сказала официальный представитель МИД России.

Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении России без последствий не останется.

Накануне Лавров предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.