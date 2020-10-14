В Армении из-за коронавируса осенние каникулы в школах начнутся досрочно

Осенние каникулы в школах Армении из-за роста случаев коронавируса начнутся на две недели раньше срока, а именно с 15 октября вместо предусмотренного ранее 2 ноября, сообщил в среду министр образования, науки, культуры и спорта республики Араик Арутюнян.

«Учитывая рекордный рост случаев коронавируса и на основании обращения министра здравоохранения, каникулы в государственных общеобразовательных учреждениях начнутся не 2 ноября, как планировалось, а 15 октября и продлятся до 29 октября», – написал министр в своем Facebook.

На ваш взгляд Что страшнее – карантин или коронавирус? Карантин

Коронавирус



Арутюнян также отметил, что решение о форме возобновления занятий будет принято через две недели.

Кроме того, по его словам, на две недели будет приостановлена также работа детских садов, школ искусства, художественных, музыкальных, спортивных школ. Училища, колледжи и вузы перейдут полностью к дистанционному обучению.

Правительство испанской Каталонии решило закрыть все бары и рестораны в регионе для сдерживания распространения нового коронавируса.

Власти Северной Ирландии ввели жесткий четырехнедельный карантин.

Также мэр британской столицы Садик Хан сообщил, что новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, будут неизбежно введены в Лондоне уже в ближайшие несколько дней.

«По городу за последние семь дней в среднем отмечалось 90 случаев на 100 тыс. человек. Все показатели, с которыми мы работаем, а это количество поступающих в больницы людей, число инфицированных пожилого возраста и занятых аппаратов искусственной вентиляции легких, уровень распространения болезни и доля анализов, показывающих положительный результат, движутся не в том направлении, в котором бы нам хотелось», – отметил он.

Кроме того, лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал правительство страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель для предотвращения распространения коронавируса. Он предложил совместить локдаун со школьными каникулами, которые в частных школах начнутся 19 октября, а в государственных и церковных – 26 октября. Согласно предложению Стармера, новый локдаун должен быть таким же строгим, как первый: непродовольственные магазины, рестораны и пабы должны закрыться, встречаться различным семьям без необходимости должно быть запрещено, всем, кто может работать из дома, должно быть предписано это делать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД