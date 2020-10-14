В Совфеде ответили на недовольство Украины и США членством России в СПЧ ООН

«Вашингтон, несмотря на выход из СПЧ ООН, будет и дальше давать свои комментарии, но это не значит, что они для нас важны. А на Украине понятие «права человека» отсутствует с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя претензии Украины и США относительно избрания России в Совет ООН по правам человека.

«Решение о членстве России в СПЧ ООН принимает Генеральная Ассамблея ООН. Все-таки 158 стран проголосовали «за». Это говорит о том, что подавляющее количество государств мира на деле доверяют России и хотят видеть нас в этом Совете», – сказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«И прежде чем возмущаться решением ГА ООН, США должны вспомнить об ущемлении прав человека в собственной стране. Пусть расскажут, как они по-варварски подавляли волнения среди чернокожих граждан», – добавил собеседник.

«Думаю, несмотря на выход из СПЧ, Вашингтон и дальше будет давать свои комментарии, но это не значит, что они для нас важны. А на Украине понятие «права человека» и вовсе отсутствует с 2014 года. Ни одно уголовное дело до сих пор не расследовано: ни пожар в Одессе, ни убийство Олеся Бузины, ни убийство Павла Шеремета», – напомнил сенатор.

«Но то, что мы теперь находимся в СПЧ – это отличная новость. Теперь мы сможем вести более конструктивную работу, направленную на решение гуманитарных вопросов», – резюмировал Джабаров.

Напомним, что во вторник после четырехлетнего перерыва Россия вновь была избрана членом Совета ООН по Правам человека. С 1 января 2021 в течение следующих трех лет в Совете будут заседать 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Для избрания страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал избрание России в СПЧ ООН. По его словам. «ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», – заявил он.

Аналогичное заявление в среду сделала и Украина. «Не может не вызывать беспокойства продолжение попадания в состав Совета государств, осуществляющих сознательную политику подавления прав собственных граждан», – сообщается на сайте МИД Украины.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса. Она подчеркнула, что в России используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.

В 2016 году Россия не получила достаточное количество голосов для переизбрания.

В 2018 году Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ ООН и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к Совету только в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

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