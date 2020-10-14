Лавров заявил о применяемых Западом в Белоруссии «негодных средствах»

Запад применяет «негодные средства» при попытке оспорить результаты президентских выборов в Белоруссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnk , «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов (голосов за президента Белоруссии Александра Лукашенко), со стороны наших западных партнеров, требующих, чтобы мы сейчас согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, – это все-таки попытки с негодными средствами», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров назвал встречи западных лидеров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны.

«В том, что касается Белоруссии, я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом (Александром) Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна», – сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям.

Меэжду тем, в среду Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление. В Госдуме заявили, что «ультиматум» Тихановской Лукашенко является политическим терроризмом.

До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».