ВЦИОМ выяснил, как самоизоляция повлияла на ценности россиян

Россияне стали больше ценить здоровье свое и родных за период карантинных мер и самоизоляции на фоне пандемии, а также семью, наличие работы и общение с близкими, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, за период карантинных мер и самоизоляции на фоне пандемии граждане стали больше ценить здоровье свое и родных (18%), взаимоотношения с семьей (12%), наличие работы и общение с близкими (по 10% соответственно), свою и жизнь близких и возможность передвигаться, путешествовать (по 6% соответственно), свободу (5%), медицину, деньги и свободное время (по 4% соответственно), передает РИА «Новости».

Отмечается, что больше всего для респондентов важны состояние здоровья и безопасность членов их семьи (по 99% соответственно), а также отношения в семье (98%), материальное положение (96%), среда обитания, экология, социальная инфраструктура в месте их проживания и возможность общаться с друзьями, близкими (по 95% соответственно), экономическая и политическая обстановка в стране в целом (91%).

Также не менее важными аспектами являются для опрошенных и возможности достигать поставленных целей (89%), возможности полноценно проводить досуг (79%), климат, погода в месте их проживания (73%), творческая самореализация (66%), социальный статус, положение в обществе (62%).

Меньше всего россияне отмечали участие в общественной и политической жизни (45%) и продвижение по карьерной лестнице, возможность занять высокую должность (39%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 октября по заказу Института региональных проблем. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.