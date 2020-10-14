Замуровавшая сына в бетон астраханка признана вменяемой

Астраханский политик и общественный деятель Галина Морозова, обвиняемая в убийстве 12-летнего сына, чье тело нашли замурованным в бетон, признана вменяемой по результатам экспертизы, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что расследование уголовного дела завершено, оно направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, женщина обвиняется в убийстве малолетнего.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова. СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелью. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата. Позже женщину арестовали.